Rafael Nadal, Djokovic'i Eleyerek Finale Yükseldi

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, finale yükseldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde dünya klasmanında 2. sırada yer alan Nadal ile 18. basamaktaki Djokovic karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMAYI 2-0 KAZANDI

Turnuvada daha önce yedi kez şampiyonluk yaşayan Nadal, toprak kortta oynanan ve yaklaşık iki saat süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Nadal'ın finaldeki rakibi Marin Cilic-Alexander Zverev maçının galibi olacak. 21 yaşındaki Zverev, geçen yıl Roma'da şampiyonluğa ulaşmıştı.