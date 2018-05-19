Rafael Nadal, Djokovic'i Eleyerek Finale Yükseldi
Roma Açık Tenis Turnuvasında Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, finale yükseldi.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde dünya klasmanında 2. sırada yer alan Nadal ile 18. basamaktaki Djokovic karşı karşıya geldi.
KARŞILAŞMAYI 2-0 KAZANDI
Turnuvada daha önce yedi kez şampiyonluk yaşayan Nadal, toprak kortta oynanan ve yaklaşık iki saat süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Nadal'ın finaldeki rakibi Marin Cilic-Alexander Zverev maçının galibi olacak. 21 yaşındaki Zverev, geçen yıl Roma'da şampiyonluğa ulaşmıştı.
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