Fransız basınından Foot Mercato'nun aktardığına göre, hem Beşiktaş hem de Spartak Moskova, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Djiku'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Peki, Djiku Beşiktaş'a mı gidiyor?

DJİKU BEŞİKTAŞ YOLUNDA MI?

32 yaşındaki tecrübeli stoperin Fenerbahçe ile mevcut kontratı sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli formayla şu ana dek 75 karşılaşmaya çıkan Ganalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.

SPARTAK MOSKOVA VE BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE

Fransız basınında yer alan haberlere göre hem Beşiktaş hem de Spartak Moskova, Djiku'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için adımlar atıyor.

BRAGA VE FIORENTINA'NIN KİRALIK PLANI

Portekiz temsilcisi Braga ile Serie A ekibi Fiorentina ise deneyimli savunmacıyı kiralık olarak renklerine bağlamanın yollarını arıyor.