Djibril Sidibé'nin En İyi Beş Asisti Everton'a kiralanmadan önce AS Monaco formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında 3 sezon geçiren Djibril Sidibé'nin Fransız ekibin formasıyla yaptığı asistlerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Everton'a kiralanmadan önce AS Monaco formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında 3 sezon geçiren Djibril Sidibé'nin Fransız ekibin formasıyla yaptığı asistlerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout