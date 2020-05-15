Djibril Sidibé'nin En İyi Beş Asisti
Everton'a kiralanmadan önce AS Monaco formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında 3 sezon geçiren Djibril Sidibé'nin Fransız ekibin formasıyla yaptığı asistlerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Everton'a kiralanmadan önce AS Monaco formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında 3 sezon geçiren Djibril Sidibé'nin Fransız ekibin formasıyla yaptığı asistlerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout