Djaniny, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edilmedi
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Djaniny, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edilmedi

08.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:10
Djaniny, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edilmedi

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Semedo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Semedo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kılıç

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