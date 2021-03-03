Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu

03.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:43
Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Ünlü Dj Seyit Subutullah Baltaci "Son yılların popüler mesleği haline gelen DJ'lik, çok para kazandırmasıyla bilinen bir meslektir. Ancak DJ olmak isteyenlere ilk tavsiyem para için bu mesleği tercih etmemeleridir. DJ'lik severek yapılması gereken bir iştir" dedi.

Eğitimi olmayan kişilerin DJ'lik yaptığına dikkat çeken Seyit Subutullah Baltaci "Sosyal medyada bir şekilde popüler olan kişilerin DJ'lik yaptığını görüyoruz. Ancak ben onların DJ olduğunu düşünmüyorum. Sadece show yapmak için sahnede oluyorlar. Gerekli eğitimleri almıyorlar" dedi.

Gündemi Takip Edin

Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor. "Eğer başarılı bir DJ olmak istiyorsanız, müzik gündemini sürekli olarak takip ederek, güncel kalmalısınız. Tarzınız belli olsa da farklı tarzlarda müzikler dinlemeyi ihmal etmeyin. Bu sizin gelişiminize ve iyi bir dj olmanıza katkı sağlayacaktır. Tarzını beğendiğiniz kişileri sürekli olarak takip edin, onlardan ilham alın."

Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Hedefim Dünyaca Ünlü Bir DJ Olmak

1998 yılında, İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Subutullah Baltaci genç yaşına rağmen başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yazılıma olan merakı sayesinde yazılım eğitimleri alarak yazılım geliştirme uzmanı olan Seyit Subutullah Baltaci aynı zamanda dünyaca ünlü bir DJ olmak istediğini dile getiriyor. "Hedefim dünyaca ünlü bir DJ olmak. Sahnede olmayı çok seviyorum. DJ'lik için gerekli eğitimleri aldım. Çok severek yaptığım bir iş olduğu için evimin bir odasını stüdyo haline getirdim" açıklamalarında bulundu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Zeki Müren Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Hakan Kutlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 08:43:48. #1.15#
title