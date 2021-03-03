Dj Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Ünlü Dj Seyit Subutullah Baltaci "Son yılların popüler mesleği haline gelen DJ'lik, çok para kazandırmasıyla bilinen bir meslektir. Ancak DJ olmak isteyenlere ilk tavsiyem para için bu mesleği tercih etmemeleridir. DJ'lik severek yapılması gereken bir iştir" dedi.

Eğitimi olmayan kişilerin DJ'lik yaptığına dikkat çeken Seyit Subutullah Baltaci "Sosyal medyada bir şekilde popüler olan kişilerin DJ'lik yaptığını görüyoruz. Ancak ben onların DJ olduğunu düşünmüyorum. Sadece show yapmak için sahnede oluyorlar. Gerekli eğitimleri almıyorlar" dedi.

Gündemi Takip Edin

Seyit Subutullah Baltaci DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor. "Eğer başarılı bir DJ olmak istiyorsanız, müzik gündemini sürekli olarak takip ederek, güncel kalmalısınız. Tarzınız belli olsa da farklı tarzlarda müzikler dinlemeyi ihmal etmeyin. Bu sizin gelişiminize ve iyi bir dj olmanıza katkı sağlayacaktır. Tarzını beğendiğiniz kişileri sürekli olarak takip edin, onlardan ilham alın."

Hedefim Dünyaca Ünlü Bir DJ Olmak

1998 yılında, İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Subutullah Baltaci genç yaşına rağmen başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yazılıma olan merakı sayesinde yazılım eğitimleri alarak yazılım geliştirme uzmanı olan Seyit Subutullah Baltaci aynı zamanda dünyaca ünlü bir DJ olmak istediğini dile getiriyor. "Hedefim dünyaca ünlü bir DJ olmak. Sahnede olmayı çok seviyorum. DJ'lik için gerekli eğitimleri aldım. Çok severek yaptığım bir iş olduğu için evimin bir odasını stüdyo haline getirdim" açıklamalarında bulundu.