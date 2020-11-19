DJ Orhan Uzdu: Covid-19 Eğlence Sektörünü de Etkiledi
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DJ Orhan Uzdu: Covid-19 Eğlence Sektörünü de Etkiledi

19.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:23
DJ Orhan Uzdu: Covid-19 Eğlence Sektörünü de Etkiledi

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden, başarılı DJ Orhan Uzdu, Covid-19'un eğlence sektörü üzerindeki etkilerinden bahsetti. House müziğin başarılı temsilcisi, koronavirüs salgını sonrası konserler, festivaller ve kalabalık insan topluluklarını bir araya getiren birçok etkinliğin ertelenmesi yüzünden sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Bununla birlikte online yayın yapabilme imkânı sunan platformlara da rağbetin arttığını belirten DJ, sürecin avantaja çevrilmesinin ise bir nebze olsun müzisyenleri ekonomik yönden rahatlatabileceğini düşünüyor. İptal edilen etkinlikler sonrası Apple ve Spotify gibi birçok müzik platformunda üyelik alanlarda artış olduğunu söyleyen Orhan Uzdu sürecin uzamaması için de hayranlarına çağrıda bulundu: "Pandemiyi birlike bitirelim!"

"Pandemi Hem Dinleyiciyi Hem Müzisyeni Zora Soktu"

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararları uygulandığı sırada online yayın yapmaya özen gösteren sanatçılardan biri olan Orhan Uzdu, dinleyicileri ile sık sık buluştu. Canlı yayın konserleri ile binlerce hayranına ulaşan başarılı DJ sürecin sadece sanatçıları değil, dinleyicileri de ciddi biçimde etkilediğine inanıyor:

"Alternatif platformlarda müzik dinlemek herkese aynı zevki vermiyor. İnsanlar canlı müzik dinlemek için konserlere giderler. Canlı yayın sırasında anbean iletişim kurabilsek de insanlar konserlerin tadını online etkinliklerle değişmek istemiyor. Onlar bu durumdan hiç memnun değil, ki biz de değiliz. Ancak dünyaca ünlü isimlerle çalışmış bir DJ olarak söylüyorum: Canlı yayınlarımız en az Avrupa ve Amerika'daki sanatçılarınki kadar ilgi görüyor. Biz de elimizden geldiğince dinleyicilerimizi mağdur etmemeye, onların müzik dinleme arzularını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizim önlemlere dikkat etmediğimiz her an, süreci biraz daha uzatıyor. Artık konserlerde canlı kanlı dinleyicilerle buluşmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz."

Geçtiğimiz günlerde çıkan ve hem dinleyicilerden hem de müzik çevrelerinden tam not alan albümü "Phoenix"le başarılı bir sound yakalayan ünlü DJ, prodüktör olarak da müzik piyasasında dikkat çeken işlere imza atmıştı. Covid-19 pandemisi sürerken de çalışmalarına ara vermeyen DJ Orhan Uzdu, yeni albümüyle de dinleyicilerine sürpriz yapmıştı.

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