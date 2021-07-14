DJ Kubilay Aydın'dan müzisyenliğe yeni başlayanlara tavsiyeler

Başarılı DJ Kubilay Aydın, mesleğe yeni adım atan ve bu işi profesyonel olarak yapmak isteyenlere yönelik birtakım tavsiyelerde bulunarak "Geçmişten bugüne kadar çıkan şarkıları bilmek lazım. Her yerde çalınan şarkıların yanı sıra özgün bir tarz oluşturulmalı" dedi.

Son yılların en popüler mesleklerinden biri de DJ'lik oldu. Uzun zamandır bu işi yapan DJ Kubilay Aydın da genç meslektaşlarına konu hakkında önemli tavsiyeler yaparak "Ben bu işi kendi başıma internetten sevdiğim DJ'leri izleyerek öğrendim ancak artık çoğu yerde kurs var. Baş koyan kişiler kurslara gidip öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÖNEMLERİN MÜZİK KÜLTÜRÜNÜ YALAYIP YUTUN"

Bu mesleği yaparken müzik kulağının olmasının önemli olduğunu belirten DJ Aydın, "Genel olarak geçmişten bugüne tüm müzikleri bilmek başlıca müzisyen olmak için çok önemlidir. Ne kadar çok müzik dinlerseniz o kadar çok kulağınız açılır ve kendi müziğinizi yaparken o kadar yaratıcılığınız artar. Ayrıca müzik bilmenin bir diğer faydası eğer geçmişten hoşunuza giden bir şarkı olursa onun vokalini alıp kendi müziğinizde kullanabilirsiniz" dedi.

"BU İŞİN PÜF NOKTASI MÜZİĞİN RİTMİNİ HİSSETMEKTİR"

Bu işin püf noktasının ritim saymak ve müziği içinde hissetmek olduğunu söyleyen DJ Kubilay Aydın, "Bu noktada dikkat edilmesi gereken çalacağın şarkıları baştan sona bilmek, şarkıların birbiri ardı sıra nasıl eklemleneceğini de iyice öğrenmek" şeklinde konuştu.

Farklılıkların dikkat çekici olduğunu ifade eden Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Her mekânda çalınan herkesin çaldığı şarkılardan farklı olarak kendinize bir tarz oluşturun. Unutmayın yaptığınız iş bir gösteridir. Bu sebeple her programda aynı şeyleri çalmaktan çekinmemeniz gerekir."

"ÖZGÜN ESERLER ORTAYA KOYUN"

"Farklı marka playerların farklı özelliklerini internet üzerinden öğrenerek kendi tarzınıza en yakın playerlar ile çalışmanız size büyük kolaylıklar sağlar" diyen DJ Kubilay Aydın, "En iyileri dinleyin ama taklitten kaçınıp özgün eserler ortaya koyun. Mutlaka size özgü bir gösteri tarzınız olsun. İnsanlar mekâna eğlenmek için geliyor. Siz de onları eğlendirmelisiniz" şeklindeki sözleri ile DJ olmanın eğlenmeyi bilmek ve eğlendirmeyi becerebilmek olduğunu vurguladı.