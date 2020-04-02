DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı Almanya ve Holllanda'dan sonra Türkiye'de de adından söz ettiren DJ Kerim Büyük, korona yasaklarından sonra dinleyicilere sürprizler hazırladığını söyledi.

Almanya ve Holllanda'dan sonra Türkiye'de de adından söz ettiren DJ Kerim Büyük, korona yasaklarından sonra dinleyicilere sürprizler hazırladığını söyledi.

Genç DJ Kerim Büyük, sektörde yakaladığı başarıda halkın kendisine gösterdiği ilgi ve teveccühün büyük yeri olduğuna dikkat çekerek, bunu karşılıksız bırakmak istemediğini söyledi. Ülkemizin korona virüs belasından bir an önce kurtulma temennisinde bulunan Büyük, korona yasaklarından sonra "motivasyon kaynağım" dediği dinleyicilerine ücretsiz konser organizasyonu gibi süprizler planladığının müjdesini verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA