DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu
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Çukurçayır, Ortahisar, Trabzon, Güncel

DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 'Evdekal' çağrılarına uyan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesi sakinleri, akşamları DJ performansıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

13.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:26
DJ kabinini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 'Evdekal' çağrılarına uyan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesi sakinleri, akşamları DJ performansıyla eğlenceli vakit geçiriyor. DJ Gökhan Tutum, evinin balkonundan çaldığı şarkılarla oturduğu sitenin sakinlerini eğlendiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Trabzonlular 'Evdekal' çağrılarına uyuyor. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağında vatandaşları eğlendirmek isteyen DJ Gökhan Tutum, evinin balkonuna müzik seti kurdu. İşini evine taşıyarak, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile balkonunu gece kulübüne çeviren DJ Gökhan Tutum'un çaldığı şarkılara site sakinleri de eşlik etti. Site sakinleri meşale ve maytap eşliğinde çalan şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

Korona virüs nedeniyle vatandaşlara moral vermek için böyle bir organizasyon yaptığını dile getiren DJ Gökhan Tutum, "Yurtdışında gördük 'bizde yapalım' dedik. Mahalle sakinleri inanılmaz tepkiler verdi. 2. kez bu etkinliği yaptığımızda maytap ve meşale alarak komşulara dağıttık. Çok olumlu tepkiler aldık, harikaydı. Bu zor günlerde insanlara neşe katabildiysek, bir nebze olsun moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Çok fazla etkileşim oldu yurtdışından bile mesajlar aldım. Harika ötesi birşeydi. İmkanı olan herkes yapsın. Evde kalın, sağlıklı kalın, müzikte kalın" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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