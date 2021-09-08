DJ "Hey! Douglas" Antalya'da müzikseverlerle buluşacak
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DJ "Hey! Douglas" Antalya'da müzikseverlerle buluşacak

DJ 'Hey! Douglas' Antalya'da müzikseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden "Hey! Douglas" sahne adlı Emin Yasin Vural, 12 Eylülde Manavgat'ta konser verecek.

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden "Hey! Douglas" sahne adlı Emin Yasin Vural, 12 Eylülde Manavgat'ta konser verecek.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de Manavgat'ın Side Mahallesindeki bir sahil işletmesinde sahne alacak "Hey! Douglas", sevilen parçalarıyla müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ünlü DJ'den önce etnik müzikleri farklı enstrümanlarla yorumlayan Yavuz Öfkeli, "Ethnic Fashion" projesiyle sahnede olacak.

Etkinliğin biletleri internet üzerinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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