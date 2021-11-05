Dj Gezgin kimdir? DJ Gezgin olayı nedir, kim öldürdü? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, hangi radyoda?

Dj Gezgin kimdir? DJ Gezgin olayı nedir, kim öldürdü? sorularına yanıt aranıyor. Manisa'da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akılalmaz iddialarda bulundu. O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan kimdir? Dj Gezgin kimdir? Mehmet Karahan kimdir? DJ Gezgin olayı nedir?

DJ GEZGİN'İN ÖLÜMÜNE DAİR DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı. İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş" şeklinde konuştu.

KORKTUĞU İÇİN YILLARCA SUSTU

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.

MEHMET KARAHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

38 yaşındaki Mehmet Karahan'a ne oldu? Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

Müge Anlı, Mehmet Karahan evdeyken Fatma Karadağ'ın e-nabız kayıtlarında hastanede olduğunu açıkladı. Fatma Karadağ, kardeşinin ölüm gününde hastanede olmadığını söyledi.

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın ortalama 4 günde bir hastaneye gittiğini söyledi. Fatma Hanım astım olduğu, zatürreye yakalandığı için yatırıldığını iddia etti. Tarlada bulunan kafatası inceleniyor... Müge Anlı, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Kocası için ''evlilik dışı beraberlik'' iddiası... Müge Anlı, bu hanımefendinin "Bundan 7 yıl önce Nurgül ve eşi yaşar gelmişti. Yaşar mutfağımı yapacaktı, mermer aldık geldik Nurgül'ün tavrı değişti, Yaşar ile de Nurgül ile de görüşmedim. Daha sonrasında Yaşar'ın oğlunun da benim oğlumun da uyuşturucu problemi olduğu için görüşmeye devam ettik, biz kader ortağıydık, Nurgül de kıskanıyor diye bu görüşmeleri Nurgül'den gizledik. Yaşar iyi bir insandır, abim de sorun yarattı ama neden görüşmeyeyim dedim, abim de sen o adamla görüşmeye devam edersen senin için dedikodu çıkarırım" dediğini okudu.

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