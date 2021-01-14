DJ Dikkat kimdir? DJ Dikkat öldü mü?
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DJ Dikkat kimdir? DJ Dikkat öldü mü?

14.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:35
DJ Dikkat kimdir? DJ Dikkat öldü mü?

Sosyal medyada yayınladığı amatör videolarla rap yapan DJ Dikkat, gündemden düşmüyor. Peki, DJ Dikkat kimdir, kaç yaşındaydı? DJ Dikkat öldü mü?

Gündemden düşmeyen isimlerden olan DJ Dikkat, zaman zaman yer aldığı videolarla ve capslerle anılıyor. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları DJ Dikkat kimdir? DJ Dikkat öldü mü? sorularının cevaplarını arıyor.

DJ DİKKAT KİMDİR?

DJ Dikkat (gerçek adı Mehmet Aykın), Şanlıurfalı ünlü bir rapçidir. 2015 yılında Heijan isimli rapçi, DJ Dikkat'e şarkısında diss atmış, DJ Dikkat de bu diss'e cevap olarak aşağıdaki şu ünlü videoyu çekmiştir (küfürlüdür). Heijan'ın diss'ine karşı çektiği videonun yıllar sonra (2018'de) ünlü olması ile DJ Dikkat ile ilgili çeşitli remix, caps ve komik videolar yapılmıştır.

DJ DİKKAT ÖLDÜ MÜ?

2019'da vefat ettiğine dair söylentiler yayıldı. Youtube'da yer alan videolarda kuzenleri de bu olayı doğruladı. Ölüm sebebi ise kalp krizi olarak açıklandı.

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