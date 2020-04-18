DJ'den yasaklı günde müzik partisi
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Mehmet Çınar, Antalya, Çınar, Güncel

DJ'den yasaklı günde müzik partisi

Antalya'da DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde oturanlara terasından müzik yaptı.

18.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:15
DJ'den yasaklı günde müzik partisi

Antalya'da DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde oturanlara terasından müzik yaptı. 10'uncu Yıl Marşı'nı duyan vatandaşlar balkonlara çıkıp Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkmayı 48 saatliğine yasaklayınca vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadı. Sokak ve caddelerin boş kaldığı, eğlence mekanlarının da kapalı olduğu kentte Antalya'nın sevilen DJ'lerinden Mehmet Çınar, moral için DJ kabininin başına geçti. Konyaaltı ilçesindeki evinin terasına iki dev hoparlör yerleştiren DJ Çınar, sevilen sanatçılardan parçalar çaldı. Mini konsere komşu apartmanlarda oturanlar da alkışlarla destek verdi.DJ Çınar finalde 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldı. Marşı duyup balkonlara çıkan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşa eşlik etti. Bayraklarla birlikte sergilenen DJ performansı yaklaşık 1 saat sürdü.

Komşularının verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Çınar, 'Dışarı çıkamayan komşularıma moral olsun istedim. Güzel parçalar çalarak onları kısa süreli de olsa neşelendirdiğimi düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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