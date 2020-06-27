DJ Coşkun Binkanat dört koldan geliyor Başarılı DJ Coşkun Binkanat, Pandemi döneminde üretmeye devam ediyor.

Önümüzde ki ay dört farklı müzik çalışması ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Coşkun Binkanat, karantina sürecini en iyi şekilde değerlendiren isimlerin başında geliyor. DJ Coşkun Binkanat, 2 Temmuz'da 'Feel The Groove' adlı çalışması ile, 10 Temmuz'da 'House Dreams', 20 Temmuz'da Ümit Biriktir ile birlikte 'Sorma' adlı müzik çalışmaları ile Dijital Platformlardan sevenleriyle buluşacak. Sürpriz bir Türkçe şarkının remiksini de hazırlayan Coşkun Binkanat, Temmuz ayında dört koldan müziğe doyuracak.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin