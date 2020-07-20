DJ Coşkun Binkanat & Ümit Biriktirir'den "Sorma" DJ Coşkun Binkanat & Ümit Biriktirir'den "Sorma" DJ Coşkun Binkanat yeni çalışması 'Sorma' ile müzikseverlerle buluştu.

'Feel The Groove' ve 'House Dreams' adlı müzik çalışmaları ile adından söz ettiren DJ Coşkun Binkanat, Ümit Biriktir'le birlikte 'Sorma' adlı& ; yeni çalışmasını Dijital Platformlardan müzikseverlerle buluşturdu. DJ Coşkun Binkanat, Sina Polat ve Ümit Biriktirir birlikte objektife poz verdiler.





Kaynak: Snob Magazin