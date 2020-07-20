DJ Coşkun Binkanat & Ümit Biriktirir'den "Sorma"
DJ Coşkun Binkanat & Ümit Biriktirir'den "Sorma" DJ Coşkun Binkanat yeni çalışması 'Sorma' ile müzikseverlerle buluştu.
20.07.2020 20:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:30
'Feel The Groove' ve 'House Dreams' adlı müzik çalışmaları ile adından söz ettiren DJ Coşkun Binkanat, Ümit Biriktir'le birlikte 'Sorma' adlı& ; yeni çalışmasını Dijital Platformlardan müzikseverlerle buluşturdu. DJ Coşkun Binkanat, Sina Polat ve Ümit Biriktirir birlikte objektife poz verdiler.
Kaynak: Snob Magazin