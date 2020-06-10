DJ Burak Yeter'den apronda performans
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DJ Burak Yeter'den apronda performans

DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Doğada müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, yolcu uçağı önünde performans sergiledi.

DJ Burak Yeter'den apronda performans
10.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:24

DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Doğada müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, yolcu uçağı önünde performans sergiledi.

Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölge destinasyonunun tanıtımı için atağa kalkan ATAV, koronavirüs sürecinde 1 Haziran'dan itibaren yeni normal hayata geçilmesi sonrasında, DJ Burak Yeter ile ortak projeye imza attı. Proje kapsamında Antalya'nın tarihi ve doğal noktalarında canlı performans sergileyen DJ Yeter, çekilen videoları ise sosyal medyada yayınlıyor.

Son olarak Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen çekimler için aprona park etmiş yolcu uçağının önü sahne olarak belirlendi. Yeter, uçağın burnunun altında performans sergileyerek, yeni video klibini çekti. DJ kabin sisteminde duman ve ışık şov eşliğinde konser veren Burak Yeter, birbirinden farklı mikslerini çaldı.DJ Burak Yeter, öncesinde de Tahtalı Teleferik, Tünektepe gibi turistik noktalarda 1 saatlik canlı performans sergilediğini, sosyal medyada yayınlanan videoların binlerce tıklama ve beğeni aldığını aktardı. Havalimanındaki performansın videolarının da montaj sonrası sosyal medyaya yükleneceğini söyleyen Yeter, "Çekimlerde nostaljik şarkıların mikslerine de yer verdim. İnsanlara yalın bir biçimde doğa ve müziği sunduk. Bu proje Antalya'ya çok yakıştı. Daha önce yaptığımız çekimler 1 milyondan fazla insanla etkileşimde bulundu. Havalimanı videomuzun rekor kıracağını düşünüyorum" dedi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise "Proje çalışmamız tüm hızıyla sürecek. Önümüzdeki süreçte doğa ile tarihin buluştuğu noktalarda büyük konserler düzenleyeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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