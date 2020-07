DJ Berç Polat'tan yeni şarkı DJ ve prodüktör Berç Polat, sosyal medya hesabından 'Believe İn You' isimli şarkısını yakın zamanda müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığını duyurdu.

Polat'ın 'Love Of My Life" şarkısı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye'deki müzik programları listelerinde zirveleri zorlamış ve radyoların favori parçası haline gelmişti. Genç DJ'in son parçası 'Believe İn You' için çektiği renkli klibin teaserı hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Berç Polat, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok İl'inde DJ'lik yaptı.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin