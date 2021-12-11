DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar - Haberler
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DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar Şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri kaçmaları güvenlik kamarasına yansıdı Bahçeşehir'deki evine giden DJ Berç Polat'ı...

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

Şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri kaçmaları güvenlik kamarasına yansıdı

İSTANBUL - Bahçeşehir'deki evine giden DJ Berç Polat'ı takip eden şahıslar, aracın önünü kesip darp etti 30 bin liralık bilekliği alıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçeşehir'de yaşandı. Ünlü DJ Berç Polatbir kafeden ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Polat'a takip eden plakasız araçlı 4 gasp şüphelisi, otomobilin önünü kesti. Polat'ın aracına binip silah gösteren şüpheliler, ünlü DJ'yi darp etti. Şüpheliler ardından Polat'ın bileğinde bulunan 30 bin lira değerindeki bilekliği koparıp aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili şikayetçi olan Polat şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Akşam kafede arkadaşıyla görüşüp ayrıldıktan sonra takip edildiğini fark ettiğini söyleyen Polat, "Kafeden çıktıktan 5-6 kilometre gittikten sonra takip edildiğimi anladım. Bu yoldan gelirken bu olduğum konumda bir araçla önümü kestiler plakasızdı. Arkamda bulunan markete uğrayacaktım otoparka girince bunlarda otoparka girdi. Orada takip edildiğimi anlayıp çıkış yaptım buradan. Ben çıkar çıkmaz hemen önümü kestiler mavi bir araçtı. Plakaları sökmüşler kamera kayıtlarında da var bu olay. Bir anda önümü kestiler 4 kişilerdi 3'ü arabadan indi. Birisi sağ kapımı birisi sol kapımı açtı. Montun altından silah dayadılar vurmaya başladılar bir anda. Bir bilekliğim vardı 20-30 bin liralık onu aldılar. Bilekliğimi koparırken kolumdan bileğim kesildi. Bana hiçbir şey demediler, vurdular ve sonra giderken 'bir daha buralarda gezme' dediler. Daha sonra polis geliyordu ilerden trafik polisiydi bunlar onu görünce apar topar kaçtılar. Şikayetçi oldum aradan bir ay geçti şahıslar yakalanmadı" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay görüntülerinde, şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri ve sonra şahısların araçtan inip kaçmaları yer aldı.

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

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İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

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