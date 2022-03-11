Dj Batwo'dan Muhteşem Performans!

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı gecede harika bir performansa imza atan Dj Batwo, kendisini dinlemeye gelenlere harika bir gece yaşattı.

Performansında çaldığı şarkılar ile kendilerini müziğin ritmine bırakan dinleyici, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Snob Magazin / Magazin