Dj Batwo'dan Muhteşem Performans!
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Birçok şarkıcı ile yaptığı çalışmalar ve single şarkıları ile adından söz ettiren Dj Batwo, Serie Magic Of Wonderland kapsamında önceki akşam Beşiktaş İf'de sahne aldı.
Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı gecede harika bir performansa imza atan Dj Batwo, kendisini dinlemeye gelenlere harika bir gece yaşattı.
Performansında çaldığı şarkılar ile kendilerini müziğin ritmine bırakan dinleyici, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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