DJ Ahmet Zaki Mohammed: "Pandemi döneminde projelerime odaklanma fırsatı buldum"

Iraklı DJ Ahmet Zaki Mohammed, "Korona döneminde yasaklar nedeniyle uzun süre evlerimizden çıkamadık ve işimizi yapamadık.

Iraklı DJ Ahmet Zaki Mohammed, "Korona döneminde yasaklar nedeniyle uzun süre evlerimizden çıkamadık ve işimizi yapamadık. Bu dönemde projelerimi geliştirme fırsatı buldum" dedi.

10 Ocak 1993 tarihinde Irak'da dünyaya gelen ve yaşamını Dominik'te sürdüren DJ Ahmet Zaki Mohammed, çocukluğundan beri müzikle ilgilendiğini belirterek, "Müziğe merakım çok küçük yaşlarda başladı. Ailemin de desteği ile müziğe daha fazla odaklanma fırsatı buldum. 10 yıldır DJ'lik yapıyorum. Kariyerimi müzik alanında ilerleterek, dünya çapına bir DJ olmak istiyorum. Bu alanda aldığım eğitimler ve kendi çabalarımla sektörde uzun yıllardır rol alıyorum. Birçok ünlü organizasyonda ve yüzlere kişilik partilerde DJ'lik yaptım. Kişisel olarak da kendini geliştirmeyi seven ve hep daha fazlasını gerçekleştirmek için çabalayan biriyim" dedi.

Korona döneminde müziğe odaklandığını kaydeden Ahmet Zaki Mohammed, "Korona dönemi benim için tamamen müziğe odaklandığım bir dönem oldu. İnsanlar kapanmalar nedeniyle sıkılırken ben müzikle ilgilendim. Yeni çalma listeleri oluşturdum. Yaz aylarının da gelmesiyle umarım artık korona virüs nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı bu zor günler artık biter. Eski normalimize dönmeyi, organizasyon ve partilerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamalarında bulundu.

Dünya çapında tanınan bir DJ olma yolunda emin adımlarla ilerleyen DJ Ahmet Zaki Mohammed, "Türkiye'ye yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştireceğim. Daha önce İstanbul'a gelme fırsatı bulmuştum ve İstanbul'u çok sevdim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı