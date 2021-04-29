DJ Ahmed Zaki Mohammed: "Müzik sektörü pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor"
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DJ Ahmed Zaki Mohammed: "Müzik sektörü pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor"

DJ Ahmed Zaki Mohammed: 'Müzik sektörü pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi dönemiyle birlikte en fazla sıkıntı yaşayan sektörün müzik sektörü olduğunu söyleyen DJ Ahmed Zaki Mohammed, "Sektör olarak pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte en fazla sıkıntı yaşayan sektörün müzik sektörü olduğunu söyleyen DJ Ahmed Zaki Mohammed, "Sektör olarak pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kapanmalardan en çok etkilenen sektörler, eğlence ve hizmet sektörleri oldu. Özellikle gece kulüplerinin kapalı olması, oralarda çalışan insanların da işsiz kalmasına yol açtı. Bu çalışanlardan biri olan DJ'lerin çoğu başka sektörlere yöneldiler. Ancak bazıları da bu dönemi kendilerini geliştirmek için fırsat olarak gördü.

Iraklı DJ Ahmed Zaki Mohammed de bu dönemi kendini geliştirmek için değerlendirdiğini ifade ederek, "Pandemi öncesinde sergilediğim özel performanslar nedeniyle aranan isimlerden biriydim. Yüzlerce kişilik partilerde, organizasyonlarda performans sergiliyor ve çok beğeniliyordum. Pandemi girince kapanmalar gerçekleşti ve partiler de yasaklandı. Pandemide kulüpler kapanınca bir süre daha ev partileri ve az sayıda konuk olan first class organizasyonlarda yer almaya devam ettim. Ama gün geçtikçe pandemi yasaklarının sınırları genişletildi ve nihayet artık partilerin tamamı da yasaklanınca biz de eve kapandık. Ama bu dönemde boş durmadım ve kendi özel performanslarımı çeşitlendirme fırsatı buldum. Öyle ki bu performanslarla dünyaya açılmayı düşünüyorum. Hatta pandemi sonrası için ilk performanslarımdan birini Türkiye'de sergilemeyi düşünüyorum. Gelen teklifleri değerlendirme aşamasına gelebilirsek ilk tercihlerimden biri Türkiye olacak" dedi.

Türkiye'ye daha önce geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen DJ Ahmed Zaki Mohammed, yakın zamanda sevenlerine güzel sürpriz yapabileceğini söyledi. İnternetin bu konuda üretkenliği çok desteklediğini ifade eden DJ, "Bizim de bu platformlarda yeni çalışmalarımızla yer almamızın vakti geldi. En kısa zamanda sevenlerime ve takipçilerime bir remix sürprizi yapabilirim" şeklindeki açıklamalarda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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