Dizüstü bilgisayarları eşofmanının altına saklayıp kaçtı
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Dizüstü bilgisayarları eşofmanının altına saklayıp kaçtı

Dizüstü bilgisayarları eşofmanının altına saklayıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi, girdiği iş yerindeki dizüstü bilgisayarı alıp, eşofmanının altına saklayarak çaldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi, girdiği iş yerindeki dizüstü bilgisayarı alıp, eşofmanının altına saklayarak çaldı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, zanlı devriye ekiplerince yakalandı.

Olay, 13 Temmuz'da Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre girdiği iş yerinde kimsenin olmadığını fark eden A.Ş. (33) içeri girerek 3 dizüstü bilgisayarı ve 1 tableti çaldı. Aldıklarını eşofmanının altına saklayan zanlı, olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi olayı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Dün bölgede devriye görevi yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.'yi durumundan şüphelenerek durdurdu. Yapılan incelemede A.Ş.'nin iş yerinden hırsızlık olayına karışan zanlı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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