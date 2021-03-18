Dizüstü bilgisayarlarda OLED dönemi
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Dizüstü bilgisayarlarda OLED dönemi

18.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:42
Dizüstü bilgisayarlarda OLED dönemi

ASUS, bilgisayar başında geçen sürelerin ve mobilitenin artmasıyla daha çok önem kazanan OLED ekran teknolojisi ile ilgili açıklama yaptı.

ASUS, bilgisayar başında geçen sürelerin ve mobilitenin artmasıyla daha çok önem kazanan OLED ekran teknolojisi ile ilgili açıklama yaptı.

Dizüstü bilgisayarlarda geliştirdiği teknolojiler ve geniş ürün portföyü ile uzun süredir son kullanıcının değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirdiğini söyleyen ASUS, bilgisayar başında geçen sürelerin ve mobilitenin artmasıyla daha çok önem kazanan OLED ekran teknolojisi ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Yapılan açıklamada, "Son kullanıcının televizyonlardan aşina olduğu OLED teknolojisinin taşınabilir dizüstü bilgisayarlarında da alternatif haline gelmesinin ASUS ile artık mümkün olduğu söylendi ve yetkililer devamında şu detayları paylaştı, "Çok daha kaliteli ve gerçeğe en yakın görseller sayesinde içerik tüketme deneyimini üst seviyeye çıkarttık. OLED teknolojisi, göz sağlığı için risk teşkil eden mavi ışık oranını %70 azaltıyor ve bu da göz sağlığımız için önem arz ediyor. Premium bir ürün ailesi olan Zenbook serisinin çift ekranlı güçlü üyesi Zenbook Pro Duo ile geçtiğimiz senelerde OLED devrimini yapmıştık. Ultra ince Zenbook modellerinde de OLED alternatifini sunarak göz sağlığını koruyan, daha canlı bir görsel deneyim fırsatı sunuyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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