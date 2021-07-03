DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI
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DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, girdiği oto lastik dükkanında dizüstü bilgisayarı alıp, tişörtünün altına saklayarak çaldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, girdiği oto lastik dükkanında dizüstü bilgisayarı alıp, tişörtünün altına saklayarak çaldı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal İşleri Sanayi Sitesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Oto lastik dükkanında kimsenin olmadığını fark eden çocuk, içeri girip, kısa süre sonra çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden iş yerine gelen şüpheli, dizüstü bilgisayarı alıp, tişörtünün altına saklayarak kaçtı.

Bir süre gelen iş yeri sahibi, bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Bilgisayarının çaldığını gören iş yeri sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI TİŞÖRTÜNÜN ALTINA SAKLAYIP ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dizüstü bilgisayarı tişörtünün altına saklayıp çaldı
Dizüstü bilgisayarı tişörtünün altına saklayıp çaldı
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