Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon MARDİN'de jandarma ekiplerince geçen yıl sözde 'Bagok' kırsalında ele geçirilen dizüstü bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 şüpheli tespit edildi.

MARDİN'de jandarma ekiplerince geçen yıl sözde 'Bagok' kırsalında ele geçirilen dizüstü bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 şüpheli tespit edildi. 5 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında sözde 'Bagok' kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan 12 kişi tespit edildi. Derik, Mazıdağı, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde yaşayan 12 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli de yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA