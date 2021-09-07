Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında Afyonkarahisar'da bir şahsın girdiği termal otel yönetim binasındaki dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık zanlısının gayet rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir şahsın girdiği termal otel yönetim binasındaki dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık zanlısının gayet rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, termal turizm bölgesi olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hizmet veren termal bir villanın yönetim odasına giren ve ismi öğrenilemeyen şahıs, bir süre oda da oturdu. Daha sonra odada kimsenin olmamasında faydalanan şahıs masanın üstünde duran dizüstü bilgisayarı kendi bilgisayarıymış gibi alıp koltuğunun altına alıp bölgeden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından işletme yöneticileri güvenlik kameraları görüntüleri ile jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında
Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında
Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında
Dizüstü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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