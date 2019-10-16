Dizüstü bilgisayar hırsızları önce kameralara sonra da polise yakalandı

Dizüstü bilgisayar hırsızları önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

16.10.2019 16:17
Dizüstü bilgisayar hırsızları önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bir ikametten dizüstü bilgisayar çalınması ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada güvenlik kamerası görüntülerini tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler önce kadınların kimliklerini belirledi.


Yapılan operasyonla polis, S.K., R.Ç. ve C.G. isimli kadınları gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.