Diziye online gala! Herkes kendi evindeki kırmızı halıda yürüdü!
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Birol Güven, Magazin

Diziye online gala! Herkes kendi evindeki kırmızı halıda yürüdü!

Dünyanın ilk ev yapımı dizisi olan Birol Güven imzalı EV YAPIMI, dizisinin perşembe günü yayınlanan ilk bölümü öncesi oyuncular bir ilke daha imza attılar.

10.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:37
Diziye online gala! Herkes kendi evindeki kırmızı halıda yürüdü!

İlk bölümü birlikte izleme geleneğini devam ettiren ekip, video konferans yoluyla bir araya geldi.

GELENEĞİ BOZMADILAR!

Oyuncuların kendi imkanlarıyla ve kendi evlerinde çektikleri EV YAPIMI dizisi Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Dünyada bir ilke imza atan Birol Güven imzalı dizinin, ilk bölüm yemeğinde de bir ilk gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle bir araya gelemeyen dizi ekibi, ilk bölümü birlikte izleme geleneğini devam ettirmek adına video konferans yoluyla buluştu.

Bölüm öncesi kameranın karşısına geçen oyuncular, uzun uzun sohbet edip hasret giderdi.

Korona bize evde dizi çekmeyi öğretti diyen Birol Güven, tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti. Bambaşka bir deneyim yaşadıklarını belirten oyuncular, çekimler sırasında yaşadıkları eğlenceli anları birbirleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler

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