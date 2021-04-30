Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?
Oyuncu Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Şahin'in ilk işi doktoruna gitmek oldu. İşte detaylar...
Gu¨zel oyuncu Ebru S¸ahin, bas¸rolu¨nde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından par solugˆu doktoru Neslihan Dolar'ın yanında aldı. Şahin, üc¸ yıldır dizi c¸ekimleri nedeniyle Mardin'den I·stanbul'a gu¨nu¨ birlik gelerek kontrollerini yaptırıyordu.
Bakımlarını yaptıran Ebru S¸ahin'in gu¨zelligˆi ve keyifli oluşu dikkat c¸ekti.
Kaynak: Snob Magazin