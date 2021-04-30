Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?
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Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?

Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Şahin'in ilk işi doktoruna gitmek oldu. İşte detaylar...

Gu¨zel oyuncu Ebru S¸ahin, bas¸rolu¨nde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından par solugˆu doktoru Neslihan Dolar'ın yanında aldı. Şahin, üc¸ yıldır dizi c¸ekimleri nedeniyle Mardin'den I·stanbul'a gu¨nu¨ birlik gelerek kontrollerini yaptırıyordu.

Bakımlarını yaptıran Ebru S¸ahin'in gu¨zelligˆi ve keyifli oluşu dikkat c¸ekti.

Kaynak: Snob Magazin

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