Dizinde ağrısı olduğu için bugünkü antrenmana çıkmayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka alt adele zarda 1. derece kısmi yırtık tespit...
08.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:32
Dizinde ağrısı olduğu için bugünkü antrenmana çıkmayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka alt adele zarda 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.
Dizinde ağrısı olduğu için bugünkü antrenmana çıkmayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka alt adele zarda 1. derece kısmi yırtık tespit edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı