Güzellik Yarışmalarında Yüzü Gülmeyen Hande Erçel, Türkiye'nin Yıldızı Oldu
Şimdilerde dizilerin aranan ismi haline gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in daha önce katıldığı güzellik yarışmalarında istediği başarıyı elde edemediği ortaya çıktı.
Son dönemde ekranın en çok konuşulan genç kuşak ünlülerinden biri Hande Erçel. Romantik komedi dalında en iyi kadın Altın Kelebek'ini alarak ekrandaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Peki Hande Erçel kimdir, onun kamera karşısındaki hikayesi nasıl başladı. Gelin bu genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.
GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA ADINI DUYURDU
Hande Erçel, 24 Kasım 1993'de Bandırma'da dünyaya gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenimini sürdüren Erçel, ekran için kamera karşısına geçmeden önce katıldığı güzellik yarışmalarıyla adını duyurdu. Bu yarışmalarda istediği başarıyı elde edemeyen güzel oyuncunun yıldızı, kameralar karşısında parlamaya başladı.
KARDEŞ ÜLKEDE İKİNCİ OLDU
Önce doğum yeri olan Bandırma'da katıldığı bir yarışmayla gösteri dünyasındaki kariyerinde ilk adımlarını attı. Daha sonra 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında ikinci oldu.
Her ne kadar yıldızı Güneşin Kızları adlı diziyle iyice parlamış olsa da Erçel, 2013 yılında Tatar Ramazan dizisinde küçük bir rol üstlendi.
'ÇALIKUŞU' DİZİSİNDE ROL ALDI
Daha sonra yine aynı yıl Çalıkuşu dizisinde yine küçük bir rolde kamera karşısına geçti. Bundan bir yıl sonra Çılgın Dershane Üniversite filminde yine bir yan rol üstlendi.
GÜNEŞİN KIZLARI'NDA ZİRVE YAPTI
Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde ise Güneşin Kızları adlı diziyle aniden herkes onun adını duydu. İlk başrolünü üstlendiği bu dizinin ardından bu kez Aşk Laftan Anlamaz geldi ve Hande Erçel kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya başladı. Erçel, şu sıralar Siyah İnci adlı dizide başrol üstleniyor.
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Ah ulan ah ben böyle dünyanınCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖlürümmmmCevap Yaz Yayından Kaldır
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ha o iş kolay be güzelis dişi olmam yeterliCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Tipsiz tipsizlikten 12 ay içerde yatarCevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
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yüz makyajı sacı seklı berbatmıs bakmamaları normal dizide derli toplu cıktı güzel oldu olay bu, bizim kezbanlar aşırı makyaj yapıp cırkınlestırme derdındeler kendılerınıCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Keske bende juri olsam valla hepsini kraliçe ederdim; )Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Odun gibi ama iş görürCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Tamam biraz güzelliği var ama oda makyajla zaten güzelik yarısmalarinda yüze az bakıyolar genellikle vücutduna bakarak seçiyolar hem hande erçelden daha kat ve kat güzelleri var .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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şu survivorda bernan kekliklermi ne ona 40 basar güzelliğiyleCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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bana topitop alan yok muCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Tam türk güzeli, begeniyorum, ,Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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O kafar makyaj var suratında boya kutusuna düşmüş bu güzellik yarışması nı makyajsız yapsınlar da görelimCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Yahu bu kızıda sürekli gündemde tutuyorlar, torpil yükseklerden anlaşılan.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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kokoşşCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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...sevim koşş...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu yaşta yanaklarına botoks yaptırmışCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Sen Meryem dizisindeki Meryem’in tırnağı olamazsın mostaralık seniCevap Yaz 8 15 Yayından KaldırMAHMUT: meryem kim lan kokoş2 3 Yayından Kaldır