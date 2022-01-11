Diziler neden hala başlamadı 2022? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler neden tekrar eski bölümleri yayınlıyor?

Diziler neden hala başlamadı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak 2022? Diziler neden tekrar eski bölümleri yayınlıyor? Yılbaşı tatili arası nedeniyle diziler bu hafta da mı ekranlara gelmeyecek izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yılbaşı arası ne zaman bitecek? 2022 dizilerin yeni bölümleri ne zaman, hangi hafta başlıyor? Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ikinci haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Dizilerde yeni bölümler haftaya mı gelecek? Detaylar yazımızda...

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yani 17 Ocak tarihi itibariyle başlaması bekleniyor.

DİZİLERİN YILBAŞI ARASI KAÇ HAFTA SÜRÜYOR?

Normalde her yılın ilk haftası yılbaşı tatili arası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyordu. Fakat bu yıl 2. haftaya girmemize rağmen bugün hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler yılbaşı haftasının 2 hafta mı olduğunu merak etti. Normalde yılbaşı tatil haftası 1 hafta sürmektedir. Lakin bu hafta koronavirüsten dolayı bazı diziler yayınlanamadı. Yani hem yılbaşı tatili hem de koronavirüs birleşince bazı diziler 2 hafta ekranlara gelmemiş oldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DİZİLER NEDEN YOKTU?

Geçen hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Haliyle geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet