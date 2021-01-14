Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
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Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor

14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:53
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan iki kuzen izledikleri diziden esinlenerek topladıkları hurda parçalarıyla motorlu araç üretmek için çalışıyor.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan iki kuzen izledikleri diziden esinlenerek topladıkları hurda parçalarıyla motorlu araç üretmek için çalışıyor. Kuzenler, iskeletini oluşturup, tekerini taktıkları aracın gaz, fren ve debriyaj sistemini de 3 hafta içinde yaparak hareket edebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Serinhisar ilçesinde yaşayan Efe Çiğdem (12) ve kendisiyle aynı yaştaki kuzeni Muhammed Çiğdem, televizyonda izledikleri bir diziden esinlenerek motorlu araç yapmaya karar verdi. Atatürk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi iki kuzen, evlerinin bahçesinde projelerini hayata geçirmek için çalışmaya başladı. İlçedeki hurdacılardan atık metal malzemeler toplayan Efe ve Muhammed Çiğdem, araçlarının iskeletini oluşturdu. Evlerindeki çapa makinesinin motorunu söken kuzenler, küçük tekerlek taktıkları araçlarını kısa bir süre içinde büyük ölçüde tamamladı. Kuzenler, gaz, fren ve debriyaj sistemini de takarak araçlarını yürür vaziyete getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

'TÜRK GENÇLERİNE GÜVENİLSİN, BİZ HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ'Efe Çiğdem, geçen yıl haziran ayında bu tarz bir araç yapma girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını belirtti. Daha sonra izlediği bir dizide 3 kuzenin uçak yapma projesinin kendisine ilham verdiğini ifade eden Çiğdem, "Amca oğlum Muhammed'e, 'Gel birlikte bir araba yapalım' dedim. O da fikrimi beğendi ve teklifimi kabul etti. Parçaların büyük bölümünü hurdacılardan topladık. 3 haftada aracımızı toparladık. Pedal sistemini de takınca harekete hazır hale gelecek. Bundan sonraki hedefim elektrikli bir scooter yapmak. Türk gençlerine güvenilsin biz her şeyi başarabiliriz" dedi.'ORTAYA GÜZEL BİR ARAÇ ÇIKARDIK'Muhammed Çiğdem, kuzeniyle araçlarını büyük ölçüde tamamladıkları için gurur duyduklarını söyleyerek, "Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de ortaya güzel bir araç çıkardık. Çalışmalarımız başarılı gittiği için mutluyum. Amacımız aracı hareket ettirmek. Sonrasında kuzenimle birlikte aracımızla dolaşmak istiyoruz" diye konuştu.'YAPTIKLARI ARAÇ BİZİ GURURLANDIRDI'Ercan Çiğdem, oğlu Efe'nin küçük yaştan beri bu tür çalışmalara ilgi duyduğunu belirtip, "Bu aracı yapmak için kuzeniyle çok çalıştı. Ailesi olarak onları hep destekledik. Oğlum ve yeğenimin el becerileri ve yaptıkları araç bizi gururlandırdı. Bu yaşta bunları yapabildilerse daha iyi şeyler ortaya çıkaracaklarından eminim" dedi.ÖRNEK OLMASI İÇİN SERGİLENECEK

Serinhisar Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Kaygın ise "Çocuklarımıza hep güvendik. Kendileri ve velileriyle hep iletişim halinde olduk. Yapım aşamasında fikir alışverişinde bulunduk. Çok güzel motorlu bir araç ürettiler. Araç hareket ettikten sonra örnek olması için okulumuzda ve ilçe genelinde sergileyeceğiz" diye konuştu.


Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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