Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü(2)
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Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü(2)

TOPRAĞA VERİLDİTürkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Yunus Oku'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü(2)
17.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:35

TOPRAĞA VERİLDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Yunus Oku'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yunus Oku'nun cenazesi, Belen Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Yunus Oku'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu önüne götürüldü. Yunus Oku için düzenlenen cenaze törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı. Yunus Oku'nun cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de her gün ortalama 4 işçinin iş kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatı hakkındaki görüşlerinin işçileri mutlu ettiğini ifade eden Atalay,"Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 45 gündür kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz. Onla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar ülkeyi yönetenlerin tamamına bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Mücadeleyi hep beraber sürdürdük. Kıdem tazminatı yoksa ne sendikaya gerek var, ne sendikacıya gerek var. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim bu haklı serzenişimizi bugün 'bu adaletli' değil diye ifade etmesi bizim için de mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Olumsuz bir çalışma gelirse kabul etmek mümkün değil. 40 sene çalışsanız aldığınız para 200 bin lira." dedi.Cumhurbaşkanının açıklamasının yüreklere su serptiğini belirten Atalay, açıklamasına şöyle devam etti: "Şu anda bazı uzmanların hazırladığı taslak şuydu. Bunun dörtte birini 60 yaşında verelim.Geri kalanı 75 yaşında verelim. Yani bundan 45 gün sonrada bundan vazgeçmek özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atıp da 'bu adaletli değil' demesi bizim arkadaşlarımızın yüreğine su serpmiştir. İnşallah bu ülke gündemine gelmez de, yeteri kadar 45 günlük huzursuz olduk. Yeteri kadar ülkenin sıkıntıları var. Biz bu kervana katılmak istemiyoruz. Bu ülke varsa iş yerleri varsa biz varız. Bugüne kadar Türk-İş ne yakmakta en yıkmakta. Hiç şiddet dilini kullanmadan meseleyi buraya getirdik. Ama olumsuz bir durum olursa da bunun doğru olmadığını her durumda her ortamda ifade etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

Manşet

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