Dizide Oynadım Oyuncu Oldum !!
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Dizide Oynadım Oyuncu Oldum !!

Canlarımm bugün sizlerle harikaa bir deneyimimi paylaştım gerçekten bir kez daha hedefim olan oyunculukta kararlı oldum ama valla çok zor ahahs: D o dönen kapıdan 94948 kez döndüm sahneler çektik sonuçç herşey mükkemeldi helee sizzz sarılışınızz!!: )

Canlarımm bugün sizlerle harikaa bir deneyimimi paylaştım gerçekten bir kez daha hedefim olan oyunculukta kararlı oldum ama valla çok zor ahahs: D o dönen kapıdan 94948 kez döndüm sahneler çektik sonuçç herşey mükkemeldi helee sizzz sarılışınızz!!

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