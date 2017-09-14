Dizide Oynadım Oyuncu Oldum !!

Canlarımm bugün sizlerle harikaa bir deneyimimi paylaştım gerçekten bir kez daha hedefim olan oyunculukta kararlı oldum ama valla çok zor ahahs: D o dönen kapıdan 94948 kez döndüm sahneler çektik sonuçç herşey mükkemeldi helee sizzz sarılışınızz!!



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