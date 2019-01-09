Dizi ve Sinemanın Desteklenmesi Teklifi Komisyonda

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, "Yerli film izlenme oranında ülkemiz yüzde 63 ile Avrupa'da birinci. 156 ülkeye dizi film ihraç ediyoruz ve 350 milyon dolarlık bir ihracat elde ediyoruz. Sanat özgür olmasa, sanatçı faaliyetini yerine getiremese 16 yıl içerisinde bu mesafeyi kat edebilir miydik?" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekilleri teklifin tümü üzerinde söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, teklif yasalaşırsa sadece siyasi iktidarın sinemasının oluşacağını ileri sürerek, "Sanat ve sanatçı özgür olduğu müddetçe bizim çocuklarımız yaratıcı olur." diye konuştu.

Topal, meslek temsilcilerinin de görüşünü alan bir teklif hazırlanmasını istedi.

Komisyon Başkanı Emrullah İşler ise 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2004 yılında çıkarılan yasadan sonra devlet tarafında verilen destek neticesinde 2018 yılında bu sayının 180'e çıktığını vurguladı.

2002 yılında 2 milyon olan yerli film izleyici sayısının da 2018'de 44,5 milyona ulaştığını belirten İşler, "Yerli film izlenme oranında ülkemiz yüzde 63 ile Avrupa'da birinci. 156 ülkeye dizi film ihraç ediyoruz ve 350 milyon dolarlık bir ihracat elde ediyoruz. Sanat özgür olmasa, sanatçı faaliyetini yerine getiremese 16 yıl içerisinde bu mesafeyi kat edebilir miydik?" dedi.

Teklif sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise hakikatin ortada olduğunu belirterek, "Arkadaşlar illa sanatı belli bir yere çekmek istiyorlar. Sizin bir kategorileştirme çabanıza karşı çıkıyoruz. Siz istiyorsunuz ki sanatçılar belli bir zümrenin inisiyatifinde olsun. Tayyip Erdoğan, 'ben Fazıl Say'ın konserine gideceğim' diyor ve sizin ezberiniz bozuluyor." dedi.

Yayman, teklife destek veren meslek örgütlerinin isimlerini okudu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, sansür konusunun altını çizmek gerektiğini belirterek, "İki tip sansür vardır. Biri dışarıdan yasaklamak, diğeri ise otosansürdür." ifadesini kullandı. Teklifle kamusal yayıncılıktan hızla vazgeçildiğini öne süren Tiryaki, dizilere destek verilmesini de doğru bulmadıklarını söyledi.

Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, teklifin, sinema sektörünü ileriye taşıyacağına inandığını belirterek, itirazlar olduğunu ancak teklifin kısıtlayıcı olmadığını vurguladı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise teklifin mutabakatla çıkarılması gerektiğini kaydetti. Kanunlarda subjektif maddeler olmaması gerektiğini dile getiren Koncuk, "Bazı maddeleri incelediğimizde, 'bakanlık yapabilir, yapar' gibi ifadeler içeriyor. Böyle bir kanun görüşülürken böylesine subjektif ifadelerin kanunda yer alması, elbette 16 yıldır yaşadıklarımızı düşündüğümüzde şahsen beni huylandırır." görüşünü savundu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Avrupa'da 2018 yılının "Avrupa Kültür Miras Yılı" olduğunu anımsatarak, bu kapsamda soyut, somut, görsel ve benzeri anlamdaki kültürleri kendilerinden sonraki nesle aktarma konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi. Sinemanın kültürün gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Taşar, "Onun içindir ki 2004'te kanun çıkarılmış ama kanunlar da canlılar gibidir. İhtiyaçlar ön plana çıktıkça bunların da değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili teklifi veren milletvekilimiz, yürütmedeki arkadaşlar ve STK'lar ciddi bir çalışma yapmışlar." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, kendisinin sinema eserleri uzmanı olduğunu ve 10 yıldır da sinema örgütlerinin avukatı olarak toplantılara katıldığını anlattı. Sütlü, "Maddeleri elbette tek tek inceleyeceğiz ama Sayın Yaman'ın verdiği kanun teklifinde tam olarak şöyle bir durum var: Bazı maddelere evet ama yetmez. Sektördeki sıkıntı belli bir çerçevede tartışılıyor. Bu sıkıntıda Türk yapımcıları haklıdır. Bu konuda düzenleme yapılması da yerindedir ve gereklidir. Evet ama yetmez dememin sebebi de bu." dedi.

Kaynak: AA