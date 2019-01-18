Dizi ve sinema sektörlerine destek 'dopingi'
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com