Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan için cenaze töreni düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan için cenaze töreni düzenlendi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Mezitli ilçesindeki özel hastanede dün vefat eden 51 yaşındaki Pekcan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

Törene, Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Pekcan'ın yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Pekcan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Pekcan, 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyurarak, "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda, yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullanmıştı.

Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Akciğer Kanseri, Ayberk Pekcan, Mersin, Cenaze, Güncel, Haber

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