Dizi teklifi heyecanlandırdı
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Dizi teklifi heyecanlandırdı

22.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:49
Dizi teklifi heyecanlandırdı

Birçok markanın ürünlerin sosyal medyadan tanıtan Selin Ciğerci, kendi kozmetik markası ile de başarıyı yakaladı.

Birçok markanın ürünlerin sosyal medyadan tanıtan Selin Ciğerci, kendi kozmetik markası ile de başarıyı yakaladı. Paylaştığı videoların büyük beğeni kazanması dizi yapımcılarını da hareket geçirdi. Yeni çekilecek bir dizi filmde rol teklifi alan Ciğerci, bu konuda kararsız kalmış. Dizi filmleri uzun saatlerde çekilmesi diğer işlerini sekteye uğratır mı endişesi ile bu teklife soğuk bakıyormuş. Ama net kararını en kısa zaman yapım şirketi ile paylaşacak olan Selin Ciğerci, bir filmde küçük de olsa bir rol alma hayali hep varmış.

Kaynak: Hürriyet

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