Dizi Setinde Kostüm Asistanını Taciz Ettiği Söylenen Talat Bulut İlk Kez Konuştu
Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği söylenen ünlü oyuncu Talat Bulut ilk kez konuştu.
Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Talat Bulut önce avukatı aracılığıyla açıklama yaptı sonra dayanamayıp kendisi de konuştu.
"BU İTHAMLAR BENİ VE AİLEMİ ÇOK ÜZDÜ"
Daha önce avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan ünlü oyuncu Talat Bulut, "Son bir kaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.
"ASILSIZ İDDİALARI ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"
"Yasak Elma" dizisinin setinde Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kadın, "Bugün dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" dedi. Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum" dedi.
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Iftiraaa dir ifftiraaa yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemizde çalışıpta tacize uğramayan kadın yoktur. Bizim toplumumuz maalesef çok yozlaştı. Ahlak ve namus şeref kavramlarının içi boşaltıldı. Demekki insan yetiştiremiyoruz.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Haberde kötü yorum yapanlara dava açacağım yazıyoya .....millet korkmuş bakıyorumda yorum hanesinde 5 tane sadece yorum var.....normalde böyle bi habere 500 yorum gelirdi.....yusuf yusuf millet.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Türk insanı o kadar namuslu haysiyetli şerefliki görmeden yargılayıp yerin dibine sokacak kadar basitlerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yalan söylüyorrrrCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır