Dizi oyuncuları yetimlerin gönlünü fethetti

Özel bir kanalda yayınlanan dizide rol alan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, İdlib'de savaş mağduru aileleri ve yetim kamplarını ziyaret etti.

Özel bir kanalda yayınlanan dizide rol alan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, İdlib'de savaş mağduru aileleri ve yetim kamplarını ziyaret etti.

İdlib'de savaş mağduru ailelere gıda kolisi, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımında bulunan ünlü oyuncular, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yürütmüş olduğu eğitim faaliyetleri, giyim mağazası, yetim kampları ve İyilik Konutları gibi projeleri yerinde görme imkanı buldu. Suriye'nin her köşesinde yardımsever Türk halkının varlığını görebilmenin mümkün olduğunu ifade eden oyuncu Celal Al, "Türk beklenendir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Günümüzde de nerede bir mazlum ve mağdur varsa Elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımına koşuyoruz. Suriye'de savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimizi ziyaret etme imkanımız oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın her biri birbirinden kıymetli çalışmalarını gördük. Muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama, bizlere vekalet olarak verilen emanetleri teslim etme fırsatı bulduk" dedi.

"Türkiye ve Türk halkı ümitleri yeniden yeşertti"

Bağışçıların yapmış olduğu yardımların Suriye'deki insanların hayatını değiştirdiğini kaydeden Al, uzatılan küçücük bir yardım malzemesini alan çocukların sevinçle koşarak evlerine gittiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Türkiye ve Türk milletinin mazlum topraklardaki varlığının onlar için umut olduğunu ifade eden Al, "Savaş mağduru kardeşlerimiz için umut ve ümidin gitgide tükendiği noktada Türkiye ve Türk milleti buradaki varlığıyla ümitleri yeniden yeşertti. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Türk devleti var olsun. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun kardeşlerimizin, geleceği güzel yavrularımızın gönlünü fethetti" dedi.

Murat Karak, hayırsever Türk milletinin yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını aktardı. Suriye'deki insanların çok ciddi anlamda Türkiye'nin ve Türk halkının desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Karak, "Sizlerin gönülden yapacağı bağışlar onların yüreklerine kadar ulaşıyor. Türk halkı ve Türk milleti burada var oldukça, savaş mağduru kardeşlerimiz daha insanca bir şekilde yaşam sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

Melikşah Özen de, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak mazlum coğrafyada yürütülen yardım çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizi, yetimlerimizi gördük. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu birbirinden kıymetli yardımları inceledik. Bunların her biri buradaki insanlar için çok kıymetli. Burası bizim ata topraklarımız. Osmanlı 600 yıldan fazla hükmetmiş. Onun için buradaki insanları yalnız bırakmamalıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı