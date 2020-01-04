Dizi oyuncuları ve Rektör Çomaklı'dan sınav dönemindeki öğrencilere videolu mesaj
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Dizi oyuncuları ve Rektör Çomaklı'dan sınav dönemindeki öğrencilere videolu mesaj

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve "Savaşçı" dizisinin oyuncuları, sınav döneminde olan Anadolu Üniversitesi öğrencilerine videolu mesajla desteklerini gönderdi.

04.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:04
Dizi oyuncuları ve Rektör Çomaklı'dan sınav dönemindeki öğrencilere videolu mesaj

(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve "Savaşçı" dizisinin oyuncuları, sınav döneminde olan Anadolu Üniversitesi öğrencilerine videolu mesajla desteklerini gönderdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı videolu mesajında, "Bütünlemeye kalanlara şınav cezası versek mi? Şaka bir yana içimiz çok rahat. Set size, vatan Mehmetçiğe, Anadolu öğrencilerimize emanet. Ben de tum öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Savaşçı" dizisi oyuncuları Gaye Turgut Evin, Sarp Levendoğlu, Serhat Nalbantoğlu, Ogeday Girişken, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Berk Oktay ve Nazan Diper de "Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sınavlarında başarılar diliyoruz, istediğiniz sorudan başlayın, istediğiniz sonucu alın. Başarılar." ifadelerinin yer aldığı videoda öğrencilere sınav döneminde destek verdi.

Kaynak: AA
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