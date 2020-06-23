Dizi karakterine benzerliğiyle dikkati çekiyor
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Dizi karakterine benzerliğiyle dikkati çekiyor

Kahramanmaraş'ta apartman görevlisi olarak çalışan ve boş zamanlarında da bir çay ocağında çay dağıtan 43 yaşındaki Mehmet Çabuk, bir dizide "Çaycı Hüseyin" karakterini canlandıran oyuncu Alparslan Özmol'a benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Dizi karakterine benzerliğiyle dikkati çekiyor
23.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:08

Kahramanmaraş'ta apartman görevlisi olarak çalışan ve boş zamanlarında da bir çay ocağında çay dağıtan 43 yaşındaki Mehmet Çabuk, bir dizide "Çaycı Hüseyin" karakterini canlandıran oyuncu Alparslan Özmol'a benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir apartmanın görevlisi olarak çalışan ve bina sakinlerince sevilen Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki işinin bitmesinin ardından yakın bir yerdeki çay ocağında çalıştığını ifade etti.

Çubuk, çalıştığı çay ocağının kentin en işlek caddelerinden birinde olduğunu anlatarak, bu nedenle çok sayıda kişiyle karşılaştığını söyledi.

Tiyatro oyuncusu Alparslan Özmol'a benzerliği nedeniyle kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Çabuk, "Birçok kişi beni 'Çaycı Hüseyin'e benzettiği için fotoğraf çekiliyor. 'Çaycı Hüseyin' diyerek seslenenler de var. Ben de artık bana böyle hitap edilmesine alıştım." dedi.

Çabuk, kendisinin de çay dağıtımı yaparken dizi karakterini anımsatırcasına, "Çaylar" diye bağırdığını dile getirerek, bunun da gülümsemeyle karşılandığını ifade etti.

Alparslan Özmol'un oynadığı diziyi severek izlediğini dile getiren Çabuk, kendisine de rol verilmesi halinde severek görev alacağını sözlerine ekledi.

Esnaf Mustafa Beyazbayrak ise 25 yıldır Mehmet Çabuk'u tanıdığını ve kendisinin bölgede sevildiğini aktararak, çay siparişi verecekleri zaman Çabuk'a "Çaycı Hüseyin" diye seslenmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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