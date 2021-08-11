Dizi aşkı gerçek oldu!
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Dizi aşkı gerçek oldu!

Dizi aşkı gerçek oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

En sevilen diziler arasında yer alan Friends'te Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu öne sürüldü. İşte sürpriz gelişmenin perde arkası...

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.

Sputnik'in aktardığına göre, Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.

İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.

Dizi aşkı gerçek oldu!
Dizi aşkı gerçek oldu!
Dizi aşkı gerçek oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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