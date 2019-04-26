Dizel Motorlarda Fazla Karbon Salınımı Nedeniyle Ford'a da Adli Soruşturma Açıldı

Amerikan otomotiv devi Ford, Adalet Bakanlığı'nın şirketin emisyon sertifikalandırma süreciyle ilgili adli soruşturma açtığını duyurdu.

Bazı çalışanların endişelerini dillendirmesinin ardından Amerikalı üretici şubat ayında konuyu gönüllü olarak Amerikan Çevre Koruma Ajansı ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu'na taşımıştı. Şirket ayrıca yakıt ekonomisi ve test prosedürlerini inceletmek için bağımsız uzmanlar tuttuğunu açıklamıştı. Ford bu açıklamayı yaptığı sırada denetleme organına veya tüketicilere verilen bilginin düzeltilmesi gerekip gerekmediğini bilmediğini de eklemişti. Euronews.com'da Görüntüle