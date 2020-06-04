Dizel araçlara rağbet devam edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dizel araçlara rağbet devam edecek

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, son yıllarda yapılan varsayımlarla gündemde sıkça yer alan dizel motorlu araçlar hakkında oluşan bilgi kirliliğini gidermek üzere somut veriler açıkladı.

Dizel araçlara rağbet devam edecek
04.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:56

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, son yıllarda yapılan varsayımlarla gündemde sıkça yer alan dizel motorlu araçlar hakkında oluşan bilgi kirliliğini gidermek üzere somut veriler açıkladı.

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri sunan Delphi Technologies, ortaya koyduğu çalışmalarla da geleceğin dünyasına ışık tutuyor. Son yıllarda dizel araçlarla ilgili yapılan spekülasyonlar ve tüketici tutumundaki değişiklikleri ele alan Delphi Technologies, bu konuda oluşan bilgi kirliliğini gidermek üzere somut tespitler sundu. Uzman test kuruluşlarından alınan rakamsal verilerle, dizelin emisyon azalımındaki öncülerden olma rolünü bir kez daha vurgulayan şirket, araç üreticilerinin ürün gamının önemli bir parçasının halen dizel olduğunu ve araç sahipleri için de popüler bir tercih olmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.

EN DÜŞÜK CO2 SALINIMI DİZEL ARAÇLARDA

Şirketin yaptığı araştırmaya göre, dizel yakıtın kullanılan diğer akaryakıtlara göre litre başına en yüksek enerji içeriğine sahip olması, gerek bireysel gerekse de yük ve yolcu taşıma adına üretilen dizel taşıtların tercih edilirliğinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla termodinamik olarak daha verimli olan dizel motorlar, açığa çıkan bu enerjinin diğer akaryakıtlara oranla daha fazlasını kullanılabilir işe çevirebiliyor. Bununla birlikte dizel araçlar, eşdeğer benzinli araçlara göre hacimsel olarak yüzde 25 daha az yakıt harcıyor. Yine dizel araçların eşdeğer benzinli araçlara göre kilometre başına yüzde 15 daha az CO2 (karbondiokist) salınımı bulunuyor.

DİZEL TEKNOLOJİSİ, ÇEVREYE KATKI HEDEFİYLE ÇOK DAHA HIZLI GELİŞİYOR

Araştırmaya göre, başta CO2 olmak üzere sera gazlarının yüzde 20'si karayolu ulaşımı esnasında ortaya çıkıyor. Birçok araç üreticisinin CO2 emisyonlarını azaltma ve bu alanda giderek sıkılaşan yönetmelikleri karşılama stratejilerinde, anahtar rolü dizel araçlar üstleniyor. Dolayısıyla dizel, modern araçlarda bulunan emisyon kontrol sistemleriyle birlikte kullanıldığında, Avrupa Birliği'nin 2018 yılı Aralık ayında kabul ettiği hedeflerin çok daha altında CO2 salınım miktarlarını karşılamada yardımcı oluyor. Fakat yeni dizel araç satışlarının azalması ve artan SUV popülerliği ile birlikte, yeni araçların ortaya çıkardığı ortalama CO2 emisyonlarının 2018 yılında 2.4 g CO2/km artarak 120.5 gram CO2/km'ye ulaştığı görülüyor. Bu oran son 4 yılın en yüksek ortalaması olarak göze çarpıyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ VE EN POPÜLER ÇÖZÜM

Araştırmaya göre, dizelin yüksek yakıt tasarrufu, daha düşük yakıt gideri sağlarken yakıt alımları arasındaki süreyi de artırıyor. Ayrıca emniyetli sollama, treyler ve römork çekme ile yük taşıma gibi hem daimi hem de anlık güç gerektiren koşullar, dizelin ürettiği yüksek tork sayesinde mümkün olabiliyor. Bu da dizelin, ağır ve hafif ticari araçlar için baskın yakıt kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

EMİSYONLARI DİZEL TEKNOLOJİSİ KONTROL EDİYOR

Araştırmaya göre, Avrupa emisyon standartlarına göre kurum dahil partikül madde emisyonunun (PM), Euro 1 normundaki motorlarda 140 mg/km'den yüzde 97 azalarak Euro 6 normunda 4.5 mg/km'ye gerilediği belirtiliyor. Benzer şekilde, azot oksit (NOx) emisyon seviyelerinin de yüzde 84 azalarak Euro 3 normlu motorlarda 500 mg/km iken (NOx ilk ölçüldüğünde) Euro 6 normlu motorlarda 80 mg/km'ye gerilediği görülüyor. Araçların yollardaki gerçek emisyon performanslarını yansıtmak için hayata geçirilen 'Gerçek Sürüş Emisyonları' testleri de, oldukça verimli olan azot oksit emisyonu azaltma teknolojilerinin kullanımında büyük rol oynuyor. Taşıtlar konusunda yaptığı testlerle tanınan otomobil kulübü ADAC'a göre; Euro 6d-TEMP emisyon standartlarını karşılayan dizel araçlar, Euro 6b (RDE öncesi) dizel araçlara göre ortalama yüzde 76 ve Euro 5 dizel araçlara göre ise yüzde 85 daha az NOx (Azot Oksit) salımı gerçekleştiriyor.

DELPHİ'NİN DİZEL DÜNYASINA HİZMETİ SÜRECEK

Yapılan açıklamaya görei, Delphi Technologies, dizel motorların birçok araç üreticisinin ürün yelpazesinde yer almaya ve popüler bir tercih olmaya devam edeceğini bu tespitlerle bir kez daha vurguluyor. Geliştirdiği parçalar ve sunduğu hizmetlerle dizel araç teknolojilerindeki öncü kimliğini sürdüren şirket, dünyanın birçok yerindeki atölyelere ürünlerini temin etmeye ve tüketici memnuniyetinin sürekliliğine gelecekte de devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Haber
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Galatasaray Donald Trump Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Dizel araçlara rağbet devam edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:56:28. #1.15#
title