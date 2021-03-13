Dizdar: "Reform paketi, yeni yol haritamız"
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Dizdar: "Reform paketi, yeni yol haritamız"

13.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:43
Dizdar:

Ekonomik Reform Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, paketin iş dünyası için yeni bir yol haritası olacağını söyledi.

Ekonomik Reform Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, paketin iş dünyası için yeni bir yol haritası olacağını söyledi.

TESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Salgının etkilerine rağmen Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinin aksamandan devam ettiği belirten Dizdar, "Bu büyüme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketi, iş dünyası adına, 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur" dedi.

Başkan Cüneyt Dizdar, vergi sisteminden bankacılığa, sigortadan sosyal yardımlara, istihdamdan kamu bürokrasisine kadar birçok başlıkta değişiklikler ve yenilikler ön gören ekonomi reform paketini önemli bulduklarını belirterek, "Paket'te yer alan maddeleri, kamu giderlerinin kısılması başta olmak üzere, fiyat istikrarının sağlanmasından cari açığın azaltılmasına kadar makro hedeflere ulaşacağımız doğru ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan söz konusu paketin, ekonomide yeni bir yol haritası niteliğini taşıdığını düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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