Dizdar: "Büyüme Sevindirici"

Türkiye ekonomisine olan güven artışıyla birlikte gelen yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 5,1'lik büyüme, Bursa iş dünyasını sevindirdi.



Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, iş dünyasını çok yakından ilgilendiren büyüme rakamlarının, Türkiye'ye olan güveni perçinlediğini, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atılacağına inandığını dile getirdi.



Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu anlatan Dizdar, "Avrupa'da yürütülen tüm algı operasyonları da bir işe yaramadı ve Türkiye büyümeye devam etti. Ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler önümüzdeki dönemin güzel geçeceğini gösteriyor. Döviz fiyatlandırmaları, yabancıların hisse senetleri ve DİBS alımlarına devam etmesi de çok olumlu. Türkiye'deki sanayiciler ve iş insanları çalışmaya devam ediyor. Yılmıyoruz, yöneticilerimize güveniyoruz" diye konuştu.



Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalamasının yüzde 4,6'ya yükseldiğini de hatırlatan Dizdar, "İkinci çeyrekte bayram sebebiyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonomi ilk çeyrekte elde edilen yüzde 5'lik yüksek büyüme oranını devam ettirdi. Hükümet olarak uygulamaya koyulan teşvikler ve desteklerin işe yaradığını da görüyoruz. İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ile ekonomik büyüme sürekli hale geliyor. Yaptığımız araştırmaya göre, yatırımlar da yüzde 9,5 oranında arttı. Bizler ülkemize katma değer sağlayacak her oluşumun yanındayız" dedi. - BURSA