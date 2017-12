Dizaynvip Group Başkanı Malkoç, Düzce Üniversitesi'nde

DizaynVip Group Başkanı Erbakan Malkoç, Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, öğrencilerle bir araya geldi.



DÜ içindeki Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Malkoç, iş dünyasındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



Hedeflere ulaşmanın sanıldığı kadar zor olmadığını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:



Made in Turkey



"Dönüştürdüğümüz otomobilleri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyoruz. Dünya otomobil devlerinin yapamadığı bir tasarımı 'Made in Turkey' damgası vurarak dünyanın en önemli otomobil fuarlarında sergiliyoruz.



Cenevre fuarında görücüye çıktılar



Bu yıl mart ayında 87.'si düzenlenen ve dünyanın en büyük otomobil fuarları arasında yerini alan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'na, otomobil dönüşüm sektöründeki tek Türk firması olarak katıldık.



Fuarda sergilediğimiz araçlarımızla dünya otomobil devlerini kendimize bir kez daha hayran bıraktık. Kendinize inanın, dünyayı yakından takip edin, okuyun, araştırın. Emin olun kendiniz ve vatanınız için ektiğiniz her tohum, yeşerip hem sizin yaşamınızı hem de bu cennet ülkemizi güzelleştirecek."



Zorla mücadele başarıyı getirir



"Başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır." diyen Malkoç, "Hayatta başarılı olmak için hayalini kurduğunuz ne varsa öncelikle bunu isteyin. İstemek kolay bir kelime gibi görünse de o kadar kolay uygulanmıyor. Bir hevesle adım attığınız bir iş için verdiğiniz kısa mücadele sonrasında olmadığını görüp pes ediyor, farklı istekler peşine düşüyorsunuz. İşte istemek böyle bir şey değildir.



Hem yüreğinizle hem beyninizle isteyeceksiniz ki o işe gerçekten inanıp çekeceğiniz her çileyi kutsallaştıracaksınız. İstediğiniz şey için sonuna kadar mücadele edin."



Malkoç, konferansın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.