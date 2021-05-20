Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor

Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor. Kişinin kendi kanının kullanıldığı bu teknikte vücuda herhangi bir yabancı madde ya da ilaç verilmeden dokularda iyileşme sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özcan, PRP tedavisinin Fizik Tedavi alanında kullanımı hakkında bilgi verdi.

Kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve hastalıklarının iyileşmesinde kullanılan bu tedaviyle omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilebildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Diz kireçlenmesi olan hastalar hekime sıklıkla özellikle merdiven inip çıkmayla artan diz ağrısı, tutukluk, şişlik, fonksiyon kaybı, hareket kısıtlılığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme bozukluğu gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Günlük aktivitelerdeki zorlamalar dizde ağrıya neden olabiliyor. Ağrıyı tetikleyen nedenlere bakarsak, çoğunlukla altta yatan nedenler dizin eklem içi ve çevresindeki yapılarda meydana gelen yıpranma ve incinmeler olup, yürüme, ayakta durma ve merdiven inip çıkma gibi günlük aktivitelerle ağrı tetiklenir.

Koşu, atlama veya hızlı dönmeyi içeren sporlarla uğraşanların da diz ağrısı problemi yaşama olasılığı yüksektir. Diz ağrısının en sık nedenleri osteoartrit (kireçlenme), menisküs ve çapraz bağlarda yıpranma ve yırtıklar, tendonlarda yaralanma ve iltihaplanma olarak sayılabilir. Mekanik nedenlerin yanı sıra iltihaplı romatizmal hastalıklar da diz ağrısına sebep olabilir. Uygun olarak tedavi edilmezlerse diz ekleminde geri dönüşsüz hasara yol açabilir."

"İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahip"

Özcan, PRP tedavisinin kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Yaş ilerledikçe halk arasında diz kireçlenmesi olarak bilinen diz osteoartritinin yaygınlaştığının altını çizen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Hareketsiz yaşam koşulları, aşırı kilo, kalıtımsal faktörler, ekleme yönelik travma ve iltihaplı romatizma öyküsü, mesleki ya da alışkanlık olarak eklemleri aşırı ve uzun süre zorlama gibi durumlarda kireçlenme ve diz ağrısı gelişim riski artar. İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahiptir.

Tedavinin ve korunmanın bir parçası olarak hastalara düzenli egzersiz önerilmelidir. Düşük-orta şiddette yürüyüş, sabit bisiklet, yüzme gibi aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme egzersizleri, diz kısıtlılığını önlemek için hamstring kaslarını germe veya esneklik egzersizleri yapılmalıdır."

Diz ağrısı nedenlerinin erken dönemlerde daha kolay tedavi edildiğini ifade eden Özcan, diz ağrısının dikkate alınması uyarısında bulundu.

Özcan, "Bir ağrı kesici ile geçirmeye çalışmayın. Çünkü ilerleyen dönemlerde dizdeki hasar arttığından tedavilere yanıt azalıyor. Ağrısı şiddetli olan ve ameliyat dışı yöntemlere cevap vermeyen, dizde belirgin kısıtlılık ve yürüme güçlüğü gelişen hastalara ise cerrahi tedaviler öneriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Abdullah Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Ben Affleck Pınar Altuğ
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:02:21. #1.16#

title